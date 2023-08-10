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73 случая заражения корью зарегистрировано в Карагандинской области за месяц

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medikom.ua Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: medikom.ua

По состоянию на 8 августа 2023 года в Карагандинской области c подозрением на корь зарегистрировано 73 случая, из них лабораторно подтверждено – 58 (79,4%), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК.

Осложнение эпидемиологической ситуации в Карагандинской области отмечается с июля 2023 года.

"По состоянию на 8 августа 2023 года в области c подозрением на корь зарегистрировано 73 случая, из них лабораторно подтверждено – 58 (79,4%). Среди заболевших превалируют дети в возрасте до 14 лет – 83,6%. В 88% случаях заболели непривитые дети, в том числе по причине отказа от вакцинации – 39,6%, медицинских противопоказаний – 5,2%, недостижения прививочного возраста – 5,2%, с неизвестным прививочным статусом – 38%", - говорится в сообщении.

При этом, в 75,3% случаях инфекция зарегистрирована у прибывших из других стран и областей республики (г. Стамбул, г. Ташкент, Египет, Россия (Чечня), Шри-Ланка, Кипр, г. Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, п. Шубаркуль), и в 24,7% заражение произошло по контакту в семье.

В очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, не привитых против кори, а также иммунизация контактных лиц в возрасте до 30 лет по эпидемиологическим показаниям в очагах. В ходе проведенных мероприятий выявлены 2689 контактных лиц, все были взяты под медицинское наблюдение.

Санэпидслужбой региона проводится ежедневный мониторинг за заболеваемостью корью для своевременного проведения учета, анализа заболеваемости лиц по привитости, возрасту и обеспечения полноты лабораторных исследований.

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