73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад

Фото: пресс-службы Министерства просвещения РК

Более 73 миллионов тенге получили 27 школьников-призёров международных предметных олимпиад. Также единовременные денежные выплаты получили и их педагоги-наставники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

В министерстве отметили, что денежные премии эти казахстанские школьники получили впервые за всю историю их участия в олимпиадах. 27 медалистов также получат возможность бесплатно обучаться в вузах Казахстана.

Школьники рассказали, на что планируют потратить свои вознаграждение за знания.

"В этом году я впервые участвовал в такой престижной олимпиаде. Очень долго к этому шёл и рад, что благодаря олимпиадам, которые организует Министерство просвещения внутри страны, я получил возможность участвовать и достойно представил нашу страну на мировой арене. Часть денег, которые я получил за победу в олимпиаде по географии, я планирую положить на депозит. Оставшуюся часть я отдам родителям. Такие денежные вознаграждения очень мотивируют нас, и я думаю, что в следующем году конкуренция будет ещё выше. В следующем году я ещё раз хотел бы принять участие в этой олимпиаде ", - рассказал обладатель золотой медали Международной олимпиады по географии (IGеO) Санжар Хамитов.

Напомним, Министерство просвещения учредило премии от 1,5 до 4,5 миллиона тенге призёрам международных предметных олимпиад. В этом году в перечень вошли семь олимпиад, а в следующем министерство планирует расширить список до 14 олимпиад.

В этом году школьниками завоёвано рекордное количество медалей за всю историю участия казахстанцев в международных предметных олимпиадах. В копилке национальной сборной три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.