open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • 73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад
пресс-службы Министерства просвещения РК Сегодня, 11:54
163
Фото: пресс-службы Министерства просвещения РК

73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад

Более 73 миллионов тенге получили 27 школьников-призёров международных предметных олимпиад. Также единовременные денежные выплаты  получили и их педагоги-наставники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

В министерстве отметили, что денежные премии эти казахстанские школьники получили впервые за всю историю их участия в олимпиадах. 27 медалистов также получат возможность бесплатно обучаться в вузах Казахстана.

Школьники рассказали, на что планируют потратить свои вознаграждение за знания.

"В этом году я впервые участвовал в такой престижной олимпиаде. Очень долго к этому шёл и рад, что благодаря олимпиадам, которые организует Министерство просвещения внутри страны, я получил возможность участвовать и достойно представил нашу страну на мировой арене. Часть денег, которые я получил за победу в олимпиаде по географии, я планирую положить на депозит. Оставшуюся часть я отдам родителям. Такие денежные вознаграждения очень мотивируют нас, и я думаю, что в следующем году конкуренция будет ещё выше. В следующем году я ещё раз хотел бы принять участие в этой олимпиаде ", - рассказал обладатель золотой медали Международной олимпиады по географии (IGеO) Санжар Хамитов.

Напомним, Министерство просвещения учредило премии от 1,5 до 4,5 миллиона тенге призёрам международных предметных олимпиад. В этом году в перечень вошли семь олимпиад, а в следующем министерство планирует расширить список до 14 олимпиад.

В этом году школьниками завоёвано рекордное количество медалей за всю историю участия казахстанцев в международных предметных олимпиадах. В копилке национальной сборной три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#олимпиада #награждение #школьник #деньги
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:54
163
Поделитесь:
Наверх