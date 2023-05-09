72-летняя костанайская бегунья стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный многодневный пробег в США

Фото: srichinmoyultraphoto.com

Костанайская бегунья Тамара Бабич стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный шестидневный марафон в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету". Женщина заняла третье место, пробежав за шесть дней 267,7 миль, или 430,5 километра.

Шестидневный пробег проводится в Нью-Йорке с 1998 года в Нью-Йорке в конце апреля - начале мая параллельно с имеющим более длительную историю 10-дневным пробегом с общим названием "Самопревосхождение". Оба пробега проводит Марафонская команда Шри Чинмоя, самым известным спортивным мероприятием которой является международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства "Бег Мира". С 1987 года в ней приняли участие миллионы человек в 160 странах мира. Несколько раз маршрут эстафеты проходил через Костанай.

В 2017 году первым казахстанцем, принявшим участие в 6-дневном пробеге "Самопревосхождение" в Нью-Йорке стал любитель бега из Астаны Балтабек Нурахметов, преодолевший дистанцию 283 мили (455 километров). А в 2023 году на старт ультрамарафона вышла и Тамара Бабич из Костаная. На счету 72-летней жительницы областного центра 6-часовые, 12-часовые и 24-часовые пробеги в Астане. Кроме этого, Тамара Бабич неоднократно принимала участие в факельных эстафетах "Бег Мира" в составе интернациональных команд.



Фото srichinmoyultraphoto.com

Первые два дня ультрамарафона в Нью-Йорке казахстанская бегунья держалась на пятом месте, уступая гораздо более молодым соперницам из Новой Зеландии, Италии, Чехии и России. В третий день соревнований Бабич показала третий результат, удержав его до конца марафона.