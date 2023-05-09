72-летняя бегунья стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный многодневный пробег в США

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На счету этой 72-летней жительницы областного центра, являющейся членом Марафонской команды Шри Чинмоя, участие во многих пробегах, проводимых на территории области, республики и за ее пределами, в том числе 6-часовые, 12-часовые и 24-часовые пробеги в Астане. Кроме этого, Тамара Бабич неоднократно принимала участие в факельных эстафетах "Бег Мира" в составе интернациональных команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу Газету".

С 1998 года в Нью-Йорке (США) проводится 6-дневный пробег, который проходит ежегодно в конце апреля - начале мая во втором по площади городском общественном парке Флашинг-Медоус - Корона-парк параллельно с имеющим более длительную историю 10-дневным пробегом с общим названием "Самопревосхождение".

Эти пробеги проводит Марафонская команда Шри Чинмоя (МКШЧ), основанная в 1977 году и занимающаяся организацией более 200 пробегов в разных странах на дистанциях от 1 мили (1,6 км) до сверхмарафона длиной 3100 миль (почти 5000 км). Пожалуй, самым известным спортивным мероприятием Марафонской команды Шри Чинмоя является международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства "Бег Мира" (или "Всемирный бег Гармонии"), целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек, а бегуны с факелом побывали в 160 странах. Несколько раз маршрут этой эстафеты проходил и через Костанай, где к ней присоединялись энтузиасты спорта, профессиональные спортсмены и любители бега областного центра, среди которых есть и члены Марафонской команды Шри Чинмоя.

Основным принципом всех мероприятий МКШЧ является, по словам организаторов, так называемое "самопревосхождение", которое заключается в том, чтобы дать человеку возможность "выйти за пределы своих ограничений и вывести на передний план свой внутренний потенциал". А для преодоления беговых сверхмарафонов требуется и значительная физическая выносливость, и специальный настрой.

В 2017 году первым казахстанцем, принявшим участие в 6-дневном пробеге "Самопревосхождение" в Нью-Йорке стал любитель бега из Астаны Балтабек Нурахметов, преодолевший дистанцию 283 мили (455 км)

А в этом году на старт этого ультрамарафона вышла и первая женщина из Казахстана, которой стала Тамара Бабич из Костаная. На счету этой 72-летней жительницы областного центра, являющейся членом Марафонской команды Шри Чинмоя, участие во многих пробегах, проводимых на территории области, республики и за ее пределами, в том числе 6-часовые, 12-часовые и 24-часовые пробеги в Астане. Кроме этого, Тамара Бабич неоднократно принимала участие в факельных эстафетах "Бег Мира" в составе интернациональных команд.

Первые два дня ультрамарафона "Самопревосхождение" в Нью-Йорке, проводившегося в этом году на круге длиной 1,1 км, костанайская бегунья держалась на пятом месте, преодолев за первую треть времени пробега 83,7 мили (134,7 км) и уступая гораздо более молодым соперницам Стейси Марш из Новой Зеландии (110,7 миль), Даниэле Божиле из Италии (102,4 мили), Еве Парадайз из Чехии и россиянке Анне Химчинской (у обеих - по 85,2 миль).

В третий день соревнований, преподнесший участникам сюрприз в виде дождя, Бабич показала третий результат - 47,1 мили (75,8 км) и поднялась на третье место. Больше ее пробежали лишь упрочившие свои лидирующие позиции новозеландка (50,1 мили) и итальянка (47,8 миль), отставание казахстанки от которых достигло соответственно 20 и 10 миль. А нешуточная борьба за третье место в оставшиеся три дня пробега развернулась между Бабич и Парадайз, которых разделяло на экваторе ультрамарафона чуть менее трех миль. Чешка в четвертый день сумела отыграть это расстояние и вырваться вперед на 0,7 мили, набрав 171,2 мили.

Однако в оставшиеся два дня Тамара Бабич дважды показывала третьи результаты и в итоге, набрав за шесть дней 267,7 миль (430,5 км) заняла третье место, уступив лишь Марш (320,1 мили) и Божиле (317,1 мили). Четвертый результат показала Парадайз - 258 миль, а пятой стала Химчинская - 225,1 мили. Остальные же участницы не смогли преодолеть 200-мильный рубеж.