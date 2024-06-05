717 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры

Правительством Казахстана продолжается работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам, передаёт BaigeNews.



31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП.



717 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Так, 298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 — Акмолинской, 121 — Актюбинской, 135 — Северо-Казахстанской, 70 — Западно-Казахстанской, 6 — Карагандинской, 2 — Павлодарской областей. Ведется строительство порядка 1 862 новых домов для пострадавших жителей.



3 981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья.



5 066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.



Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге. Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует "горячая линия" НПП РК "Атамекен" по номеру 1432.