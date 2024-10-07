71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС - ЦИК

Предварительные результаты голосования на утро 7 октября выглядят следующим образом: за проголосовали 71,12 процента граждан, против - 2 452 071 граждан.

Напомним, в Казахстане 6 октября проходил референдум по вопросу строительства АЭС. В республике было всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.