71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС - ЦИК
Сегодня, 11:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
176
Предварительные результаты голосования на утро 7 октября выглядят следующим образом: за проголосовали 71,12 процента граждан, против - 2 452 071 граждан.
Напомним, в Казахстане 6 октября проходил референдум по вопросу строительства АЭС. В республике было всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах.
Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.