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71 новый автобус получили школы Туркестанской области
В честь Наурыза школам в Туркестанской области предоставили 71 новый автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
Новые автобусы будут перевозить 15 тысяч детей в 56 населённых пунктах области, где нет школ, и в 124, где имеется только начальная школа.Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать всесторонние условия для детей в получении образования. В связи с этим в рамках декады празднования Наурыза для сельских школ Туркестанской области был заказан 71 автобус.
Дархан Сатыбалды вручил ключи от новых автобусов и поздравил с праздником педагогов и детей. Он отметил, что безопасность детей и их качественное образование находятся в центре внимания акимата области.
"В области ведётся большая работа по развитию сферы образования. Только недавно в регионе открылась тысячная школа. Продолжится работа по решению пролемы дефицита школ. В рамках проекта "Комфортная школа" будет построено более 60 образовательных организаций. В рамках Года детей 101 автобус выделен для перевозки детей Туркестанской области. Сегодня 71 из этих автобусов передан на благо населения. Эта проблема была поднята на встречах с жителями. Заявки выполнены. То есть решены вопросы безопасной перевозки школьников в горных районах и районах с отдаленными населенными пунктами. Теперь в приоритете повышение качества обучения. Только образованное поколение может построить справедливое общество. При этом следует усилить борьбу с коррупцией в сфере образования. Каждый, в тот числе и я, должны бороться с коррупцией", — отметил Дархан Сатыбалды.
В рамках инвестиционного проекта по приобретению автобусов для перевозки детей в 2022 году был заключен договор с АО "Фонд развития промышленности" на приобретение 101 школьного автобуса, необходимого для Туркестанской области, способом лизинга.
Новые автобусы будут перевозить более 15 тысяч детей в 56-ти населенных пунктах области, где нет школ, и в 124-х, где имеется только начальная школа. Ранее детей перевозили за счет 169 автобусов подрядчиков и 19 автобусов, находящихся на школьном балансе.
Из 101 автобуса, приобретенного на бюджетные средства, 71 рассчитан на 20 мест, 30 — на 38 мест. Новые автобусы оснащены ремнями безопасности, полками для школьных сумок, механизмом блокировки движения при открытых дверях и другими средствами безопасности.
Удобные и компактные автобусы были распределены в соответствии с количеством перевозимых учащихся в районах. Наибольшее количество автобусов было направлено в Келесский, Толебийский, Сайрамский, Ордабасинский, Сарыагашский и Тюлькубасский районы.
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