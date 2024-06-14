71 квартиру получили дачники в Уральске
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В городе Уральск еще 12 жителей получили новые квартиры, единственное жилье которых было признано непригодным из-за наводнения. Новые квартиры были приобретены на средства спонсоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Западно-Казахстанской области.
По поручению Главы Правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.
Айнаш Саменова, жительница дачного сообщества Комарово, во время паводка ее единственное жилье затопило и по решению комиссии признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня она получила ключи от своей новой квартиры.
"В 2017 году мы построили дом в дачном сообществе Комарово и проживали всей семьей. Наш дом был затоплен во время весеннего паводка. И сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Я благодарна Главе государства за оказание такой помощи", - говорит она.
Всего в городе Уральске 71 семья получили новые дома, их прежние места жительства были затоплены.
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