7000 человек откачивают воду в затопленном Кульсары

7000 человек ведут работы от откачке воды в затопленном городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"6 апреля начаты работы по откачке воды в городе Кульсары. За сутки откачано 5000 кубометров воды, в работах задействовано порядка 7000 человек", – сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря принято решение произвести наземные подрывы дельты реки Жем. С 5 по 8 апреля произведено восемь подрывов.

"В целом по каналу в городе Кульсары наблюдается снижение уровня воды на 15 сантиметров", – сказал Жумагазиев.

По его данным, в Жылыойском районе подтоплено 2810 административных зданий и домов, эвакуированы около 31 тысячи жителей. Основной акцент направлен на сохранение неподтопленных территорий и откачку воды. В этих целях только за прошедший день уложено порядка 54 тысячи мешкотары и отсыпано порядка 200 тонн инертного материала.

По данным Казгидромет, на гидропосту реки Жайык в поселке Махамбет за прошедшие сутки подъем уровня составил 62 сантиметра, в городе Атырау – 20 сантиметров.

В целях усиления противопаводковых работ Атырау разделён на 107 участков. Работают порядка 500 единиц специальной техники и около 9000 волонтеров. За прошедшие сутки усилено 30 километров берегоукрепительных дамб. На особом контроле также находится защита инфраструктурных объектов. Аналогичные работы ведутся в Индерском и Махамбетском районах, которые находятся вдоль реки Жайык и прилегающих территорий.

Ранее МЧС РК сообщало, что из Кульсары эвакуировано 33 641 человек, подготовлены 201 пункт временного размещения.

Поступило 84 звонка, спасено 173 человека, из них 15 детей. Эвакуировано 248 домашних животных, 27 домашних питомцев.

В Жылыойский район со всей республики поступает гуманитарная помощь. Это резиновые сапоги, мешки, продукты питания и другие средства первой необходимости. Вся поступающая гуманитарная помощь направляется в Кульсары, а также в вахтовой городок Тенгиз, где находятся эвакуированные люди.