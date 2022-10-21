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  • 700 тонн продукции привезут на ярмарку в Астану из двух областей
акимат Астаны Сегодня, 04:36
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Фото: акимат Астаны

700 тонн продукции привезут на ярмарку в Астану из двух областей

22 и 23 октября на традиционной сельскохозяйственной ярмарке в Астане свою продукцию представят товаропроизводители Карагандинской и Улытауской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

В столицу сельхозтоваропроизводители двух областей привезут 698 тонн экологически чистой продукции. В том числе 430 тонн картофеля, 138 тонн мяса всех видов, 95 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, 5,5 тонны рыбы и рыбной продукции, 200 тысяч штук яиц и 16 тонн прочей продукции (колбасы, кондитерские, хлебобулочные изделия).

От Карагандинской области в ярмарке примут участие 164 фермерских хозяйства и перерабатывающих предприятий, а также сельхозтоваропроизводители Жанааркинского района области Улытау.

Данная ярмарка позволяет аграриям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 30 октября. Место проведения - площадка возле стадиона "Астана-Арена" (ул. Туран, 48). Следующими свою продукцию представят предприниматели Акмолинской области – 29-30 октября. Эта ярмарка станет завершающей в текущем году.

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#ярмарка #сельхозярмарка #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:36
120
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