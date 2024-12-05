700 рабочих мест создано в Жамбылской области благодаря инвестициям

С начала года в Жамбылской области введён 21 инвестиционный проект на 149,7 млрд тенге. Это позволило создать 700 рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Ербол Карашукеев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На реализацию проектов было привлечено 370,5 млрд тенге инвестиций. Ербол Карашукеев назвал наиболее крупные проекты: "Qazaq Soda" (кальцинированная сода), Еврохим удобрения (минеральные удобрения), "Knauf Гипс" (гипсокартон), "Shagala Mining" (производство меди).

"В проектах, реализуемых в области, используются инновационные технологии. К примеру, на Шатыркольской обогатительной фабрике использованы самые передовые технологии обогащения медной руды. На предприятии "Korcem" реализовано безотходная технология производства цемента, не имеющей аналогов в Средней Азии. Технологии, планируемые к применению в проекте "Qazaq Soda", являются одними из самых экологичных и эффективных в мире", - сказал Карашукеев.

В сфере зеленой энергетики "Total Eren", "Masdar" и "China Power" реализуют проекты по строительству ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт.

На территории специальной экономической зоны "Jibek Joly" начато строительство завода "Sany Renewable Energy" по производству компонентов ветрогенераторов, общая сумма инвестиций - 54 млрд тенге.

В текущем году создана дирекция "Zhambyl Invest" на базе "СПК "Тараз", где оказывается помощь по принципу "одного окна" для отечественных и зарубежных инвесторов. Дирекция занимается сопровождением инвестиционных проектов, восемь из которых планируется запустить в ближайшее время.

В целом инвестиционный портфель до 2028 года включает 80 проектов на 3,3 трлн тенге с созданием более 6,5 тыс. рабочих мест, из них 19 - с участием иностранных инвесторов.

Напомним, за 10 месяцев рост экономики Жамбылской области составил 4,5%.