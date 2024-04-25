700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны

В целях увеличения видового состава пернатых ТОО "Астана орманы" ежегодно осуществляет выпуск фазанов. В этот раз на территории зеленого пояса столицы выпустили 700 особей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.



На территории зеленого пояса обитают зайцы, лисы, семейство волчат, а из птиц - куропатки, рябчики, фазаны.

"В 2024 году запланировано выпустить на волю 1800 особей фазана, из них 700 голов уже выпустили, 150 планируем в июне и еще 950 в сентябре", - сообщил руководитель отдела регулирования зеленым фондом и благоприятной среды Управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО "Астана орманы", при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

"Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом - насекомыми и их личинками, пауками, червями, моллюсками", - рассказал Жанатаев.

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.



Искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зеленые зоны.