В Акмолинской области на закрытых дорогах остаются порядка 700 автомашин и свыше 1400 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

На текущий момент в регионе ограничено движение на 10 участках автодорог: Астана – Ерейментау – Шидерты, Астана – Петропавловск, Екатеринбург – Алматы – территория Аршалынского района, Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, Кокшетау – Атбасар, Екатеринбург – Алматы, Костанай – Аулиеколь – Сурган, Жезказган – Петропавловск, Щучинск – Зеренда и Астана – Коргалжын.

Водителей призвали не выезжать в вышеуказанных направлениях и следить за официальными сообщениями о текущей ситуации на дорогах.

"В связи с погодными условиями личный состав строевых подразделений департамента работает в усиленном режиме. Экипажи патрульной полиции принимают необходимые меры по недопущению ДТП и предупреждению водителей. На трассах международного, республиканского и областного значения несут службу 50 автопатрулей, а это свыше 100 полицейских", – сообщает ДП региона.

Безопасность граждан и транспортных средств полицейские будут обеспечивать круглосуточно. Движение на трассах области может быть возобновлено с 06:00 22 января при условии улучшения погодных условий.

По данным МЧС РК, на автодороге Астана – Щучинск образовалось скопление более 500 автомобилей из-за закрытия трассы. Спасатели оперативно провели профилактические работы, благодаря которым удалось развернуть назад 320 машин.

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Сообщалось, что из-за закрытия трасс, соединяющих Астану с Карагандой и Щучинском, КТЖ организовал дополнительные электропоезда по этим направлениям.