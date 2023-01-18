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92Фото: pixabay.com
70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане
За сутки, 16 января, в Казахстане зарегистрировали 70 новых заражённых коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
У девяти человек ПЦР-анализ дал отрицательный результат.
На утро 18 января лечение от COVID-19 продолжают получать получать 2 000 человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 831 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – девять пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов,
- на аппарате ИВЛ – четыре пациента.
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