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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:35
92
Сегодня, 08:35
92
Фото: pixabay.com

70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане

За сутки, 16 января, в Казахстане зарегистрировали 70 новых заражённых коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

У девяти человек ПЦР-анализ дал отрицательный результат.

На утро 18 января лечение от COVID-19 продолжают получать получать 2 000 человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 831 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – девять пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:35
92
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