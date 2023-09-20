70 миллионов долларов выделит Казахстан в Тюркский инвестиционный фонд

Сегодня в Мажилисе депутаты одобрили ратификацию соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Как отметил в своем выступлении министр национальной экономики Алибек Куантыров, Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира, который призван содействовать экономическому развитию государств-участников организации за счёт расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Чиновник сообщил, что Фонд будет финансировать проекты малых и средних предприятий, поддерживать создание и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры, проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес стран-участниц, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зелёную экономику.

"Важно отметить, что данные проекты в первую очередь позволяют создать новые рабочие места и диверсифицировать в экономику Казахстана. Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 миллионов долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 миллионов долларов. На каждое государство приходится по 70 миллионов оплаченных акций. Каждый член Фонда имеет равные права голоса", - добавил он.

Министр сообщил, что решением глав государств-членов организации первым президентом Фонда был назначен Багдат Амреев - бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств.

По информации Мажилиса, в соответствии с соглашением, Фонд имеет статус международной финансовой организации, которая будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере 500 миллионов долларов.