70-летний хореограф покорил Казнет, став звездой соцсетей
Пенсионер-хореограф из Казахстана завоевал популярность после видео с детьми.
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В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают видео с 70-летним хореографом, который помогал малышам танцевать на конкурсе "Өнер жұлдызы", передаёт BaigeNews.kz.
В ролике видно, как мужчина прячется за кулисами и подсказывает детям движения танца. Этот момент стал настоящей сенсацией, собрав более 320 тыс просмотров.
Пользователи соцсетей восхищаются мудростью и профессионализмом пенсионера, который, несмотря на возраст, продолжает вдохновлять молодежь.
"Это наш агай Ерсин, ему 70 лет", — пишет один из комментаторов.
Множество комментариев от пользователей звучат в духе "Супер учитель", "Как к нему попасть?" и "Лучший учитель".
Кроме того, оказалось, что малыши, которых обучал хореограф, заняли первое место на конкурсе "Өнер жұлдызы", что добавило еще больше уважения и восхищения в его адрес.
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