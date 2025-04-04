В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают видео с 70-летним хореографом, который помогал малышам танцевать на конкурсе "Өнер жұлдызы", передаёт BaigeNews.kz.

В ролике видно, как мужчина прячется за кулисами и подсказывает детям движения танца. Этот момент стал настоящей сенсацией, собрав более 320 тыс просмотров.

Пользователи соцсетей восхищаются мудростью и профессионализмом пенсионера, который, несмотря на возраст, продолжает вдохновлять молодежь.

"Это наш агай Ерсин, ему 70 лет", — пишет один из комментаторов.

Множество комментариев от пользователей звучат в духе "Супер учитель", "Как к нему попасть?" и "Лучший учитель".

Кроме того, оказалось, что малыши, которых обучал хореограф, заняли первое место на конкурсе "Өнер жұлдызы", что добавило еще больше уважения и восхищения в его адрес.