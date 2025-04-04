  • 4 Апреля, 13:50
  • BAIGENEWS

70-летний хореограф покорил Казнет, став звездой соцсетей

Пенсионер-хореограф из Казахстана завоевал популярность после видео с детьми.

Сегодня, 10:45
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Кадр видео Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: Кадр видео

В социальных сетях казахстанцы активно обсуждают видео с 70-летним хореографом, который помогал малышам танцевать на конкурсе "Өнер жұлдызы", передаёт BaigeNews.kz.

В ролике видно, как мужчина прячется за кулисами и подсказывает детям движения танца. Этот момент стал настоящей сенсацией, собрав более 320 тыс просмотров.

Пользователи соцсетей восхищаются мудростью и профессионализмом пенсионера, который, несмотря на возраст, продолжает вдохновлять молодежь.

"Это наш агай Ерсин, ему 70 лет", — пишет один из комментаторов.

Множество комментариев от пользователей звучат в духе "Супер учитель", "Как к нему попасть?" и "Лучший учитель".

Кроме того, оказалось, что малыши, которых обучал хореограф, заняли первое место на конкурсе "Өнер жұлдызы", что добавило еще больше уважения и восхищения в его адрес.

 
 
 
 
 
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Публикация от ONER ZHULDYZY (@oner_zhuldyzy_konkurs)

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