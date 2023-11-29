70-летнему пациенту провели сложную инновационную операцию в Алматы

Инновационные методы лечения спасли жизнь алматинца с трёхсосудистым поражением коронарного русла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

В городском кардиологическом центре Алматы 70-летнему пациенту с трёхсосудистым поражением коронарного русла провели сложную операцию.

"Пациент поступил к нам в тяжёлом состоянии. При коронографии мы увидели закупоривание трёх сосудов сердца, снабжающих кровью сердечную мышцу. Два сосуда были полностью закрыты, третий сосуд находился в критическом состоянии, был закупорен на 95%. Срочно необходимо было провести операцию, так как пациенту грозил инфаркт. С такой серьёзной ситуацией обычно рекомендуется проведение аорто-коронарного шунтирования", - рассказывает интервенционный кардиолог городского кардиологического центра Айжан Куланбаева.

Тактику операции алматинские врачи обсудили с приглашённым специалистом из Москвы - доктором медицинских наук, профессором Александром Осиевым.

Операция прошла безболезненно и без разрезов, через прокол в руке, используя только местную анестезию.

Пациенту были имплантированы четыре стента для восстановления проходимости сосудов. Данный метод уникален тем, что позволяет проводить сложные вмешательства именно при хронических окклюзиях, при этом минимизируя риск для пациента.

Результаты операции были поразительны - пациент сразу почувствовал облегчение, дыхание стало легче, а самочувствие улучшилось.