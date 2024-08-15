70 человек эвакуированы из своих квартир из-за едкого дыма в Кокшетау
Вчера, 05:24
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Вчера, 05:24Вчера, 05:24
466Фото: pixabay.com
В Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Жамбыла Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей.
Проведено дымоудаление, жители вернулись в свои квартиры.
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