70 человек эвакуированы из своих квартир из-за едкого дыма в Кокшетау

В Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов по улице Жамбыла Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей.

Проведено дымоудаление, жители вернулись в свои квартиры.