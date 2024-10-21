7 млрд тенге на "чёрном рынке": прокуроры сообщили об изъятии более тонны наркотиков

В Генеральной прокуратуре РК рассказали, что правоохранительные органы активизировали меры по борьбе с наркобизнесом, усилив контроль за перемещением грузов и почтовыми отправлениями на границе для предотвращения незаконного ввоза наркотиков в страну из-за рубежа. В частности, усилена работа транспортных прокуроров, передаёт BaigeNews.kz.

"Только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков. Стоимость изъятых веществ на "чёрном рынке" оценивается более чем 7 млрд тенге. Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары", ― проинформировали в Генпрокуратуре.

Наряду с этим, было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.

"К примеру, Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта каннабиса и 8 кг марихуаны", ― отмечено в сообщении.

К тюремным срокам приговорены 21 осуждённый, среди которых есть иностранцы.