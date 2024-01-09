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7 млн тенге вымогали у выигравшего тендер предпринимателя в Атырау

Сегодня, 20:53
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
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Фото: polisia.kz

В Атырау задержали подозреваемых в вымогательстве семи миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер. Спецоперацию провели полицейские совместно с областным ДКНБ при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двое подозреваемых в возрасте 34 и 35 лет задержаны при получении миллиона тенге от потерпевшего.

Согласно материалам дела, с октября прошлого года у мужчины забрали уже 4,5 миллиона тенге.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере группой лиц.

 

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