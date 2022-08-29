7 медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таеквондо

Как сообщает федерации, в заключительный день наши таеквондисты отличились двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Вторыми стали Бекарыс Бекенов (+78 кг) и Мария Севостьянова (55 кг). Назым Махмутова (63 кг) стала бронзовым призером.

Таким образом, у подопечных Нурболата Жанбирова семь медалей первенства: два "серебра" и пять "бронз". Ранее Айдана Сундетбай (46 кг), Тамирлан Тлеулес (51 кг), Батырхан Тлеугали (68 кг) и Нурасыл Куандык (78 кг) стали третьими.