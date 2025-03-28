7-летний шахматист из Астаны, Абдул-Малик Кайрат, стал чемпионом мира среди школьников в категории до 7 лет, выиграв турнир в сербском Врнячка-Бане, передаёт BaigeNews.kz.

Это событие произошло досрочно, еще до завершения турнира, который официально закончится сегодня. Победа была обеспечена ключевым успехом в 5-м туре, где Абдул-Малик одержал победу над своим главным соперником, индийцем Ом Еш Готтумукалу. С результатом в 8 очков после 8 туров наш юный чемпион обогнал индийского шахматиста на одно очко и, благодаря победе в личной встрече, заслуженно завоевал титул чемпиона мира среди школьников до 7 лет.

Но не только Абдул-Малик может гордиться победой. В той же возрастной категории, но среди девушек, чемпионкой стала Прагника Вака Лакшми из Индии. Она выиграла все 8 партий турнира, уверенно опережая соперниц на два очка, что также позволило ей досрочно оформить своё чемпионство.

Сегодня, в последний день соревнований, определятся победители и призёры в других возрастных группах. Казахстан, как никогда, надеется на успех своих шахматистов — семь наших юниоров претендуют на золото. Весь Казахстан с замиранием сердца следит за их игрой и ждет новых побед!