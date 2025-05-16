В Астане специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте и хранении психотропных веществ в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz. Преступление было квалифицировано по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года подсудимый встретился с условным покупателем и продал ему 9 таблеток психотропного вещества общим весом 6,19 грамма за 300 тысяч тенге. Кроме того, при последующем обыске у него было обнаружено и изъято ещё 25 таблеток, хранившихся с целью дальнейшего сбыта. Общий вес изъятого вещества составил 17,28 грамма.

Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, материалы видеонаблюдения, а также заключения судебных экспертиз. Несмотря на частичное признание вины, дело было рассмотрено присяжными заседателями. Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Суд учёл смягчающие обстоятельства - отсутствие судимости, положительную характеристику личности и частичное признание вины. Приговором суда мужчина был признан виновным и приговорён к 7 годам лишения свободы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор вступил в законную силу.

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