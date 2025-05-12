В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент вынесен приговор по делу о пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz. На скамье подсудимых оказался житель города, который, по данным следствия, использовал соцсети для распространения экстремистских материалов.

Установлено, что в период с июня по сентябрь 2024 года подсудимый Н. вел активную деятельность на платформе YouTube, где публиковал видеоролики, связанные с идеологией запрещённой международной экстремистской организации. Кроме того, в TikTok он размещал материалы, оскорбляющие религиозные и национальные чувства граждан и призывающие к розни.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса - разжигание розни (ст.174 ч.1) и пропаганда терроризма (ст.256 ч.2). Несмотря на признание вины и раскаяние, суд назначил Н. наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что иностранца осудили на 2,5 года за смерть ребенка в Шымкенте.