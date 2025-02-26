Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов свой депутский запрос адресовал министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, все поликлиники, независимо от того, оказывали или не оказывали услуги, за каждого прикрепленного к ним гражданина, получают в среднем 2000 тенге в месяц корпоративного подоходного налога. Таким образом, они порой забывают о главной цели – оказание качественных услуг населению, просто-напросто зарабатывая деньги на своих услугах.

"Столичным филиалом Общенациональной социал-демократической партии был проведен эксперимент по физической доступности медицинских услуг в государственной поликлинике, а потому просим Вас обратить внимание на имеющиеся сложности с получением услуг в государственных поликлиниках. Если такое происходит в показательной Астане, то что можно и говорить о сельских населенных пунктах", - заявил он.

Мажилисмен отмечает, что часто в столичных поликлиниках не отвечает даже номер регистрации, сложно с первого раза записаться к врачам. В 2GIS в и поисковой системе Google зачастую указаны некорректные номера телефонов. Но и номер, который их руководство выдает за действующей, отвечает не всегда.

"Контакты управления здравоохранения города Астаны также недоступны, как и график приема граждан к его руководителю. Аналогичный вопрос касается и руководства городских поликлиник. Они недоступны для граждан, а потому остается лишь писать обращения в систему e-otinish", - говорит депутат.

Асхат Рахимжанов поведал еще один эксперемент своего соратника.

В поликлинике №9 медицинские услуги обошлись нашему одному члену партии в 5 тысяч тенге, а вот в поликлинике №5, неизвестно почему, но добавили к положенному еще: невропатолога, окулиста, ЛОР, хирурга, ЭКГ, Микрореакция, и счет соответственно услуги вырос до 10 тысяч тенге.

"Почему у нас в двух поликлиниках, в одном городе, два разных прайса? Куда смотрят контрольные органы Минздрава? Где прокуратура? Такое безобразие твориться у нас в Астане! Страшно представить, что в регионах", - вопрошает народный избранник.

Он подчеркнул, что система здравоохранения не должна ставить перед собой зарабатывания денег.

В этой связи депутат предложил Минздраву РК: