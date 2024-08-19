7 горевших машин потушено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки пожарные МЧС РК потушили 7 пожаров на автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК. Ликвидированы загорания 4 легковых и 3 грузовых автомобилей.

Инциденты имели место в Алматинской, Туркестанской областях, а также в городах Астана, Тараз, Петропавловск и Актау.

Пострадавших нет.