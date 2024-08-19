  • 19 Августа, 13:41
  • BAIGENEWS

7 горевших машин потушено за сутки в Казахстане

Сегодня, 04:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:47
Сегодня, 04:47
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Фото: МЧС РК

За прошедшие сутки пожарные МЧС РК потушили 7 пожаров на автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК. Ликвидированы загорания 4 легковых и 3 грузовых автомобилей.

Инциденты имели место в Алматинской, Туркестанской областях, а также в городах Астана, Тараз, Петропавловск и Актау.

Пострадавших нет.

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