7 горевших машин потушено за сутки в Казахстане
Сегодня, 04:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:47Сегодня, 04:47
424Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки пожарные МЧС РК потушили 7 пожаров на автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК. Ликвидированы загорания 4 легковых и 3 грузовых автомобилей.
Инциденты имели место в Алматинской, Туркестанской областях, а также в городах Астана, Тараз, Петропавловск и Актау.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии
- В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
- Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
- Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области