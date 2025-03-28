7 футбольных клубов Казахстана предложил передать в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ФК должны зарабатывать сами, а не полагаться только на госбюджет.

В агентстве по защите и развитию конкуренции составили список объектов квазигоссектора, которые предлагают передать в частные руки. Туда вошли и 7 футбольных клубов ­– "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", КГП "Шахтер", "Каспий" и АО "Шахтер".

Общий список состоит из 461 объекта:

Топливно-энергетический комплекс – 200;

Промышленность и индустрия – 20;

Агропромышленный комплекс – 147;

СМИ, транспорт и связь – 14;

Социальная сфера – 76;

Финансовые рынки – 4.

Образование – 8.