7 футбольных клубов Казахстана хотят выставить на продажу
Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
87Фото: pixabay.com
7 футбольных клубов Казахстана предложил передать в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ФК должны зарабатывать сами, а не полагаться только на госбюджет.
В агентстве по защите и развитию конкуренции составили список объектов квазигоссектора, которые предлагают передать в частные руки. Туда вошли и 7 футбольных клубов – "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", КГП "Шахтер", "Каспий" и АО "Шахтер".
Общий список состоит из 461 объекта:
- Топливно-энергетический комплекс – 200;
- Промышленность и индустрия – 20;
- Агропромышленный комплекс – 147;
- СМИ, транспорт и связь – 14;
- Социальная сфера – 76;
- Финансовые рынки – 4.
- Образование – 8.
"Сформированный пул предприятий направят в Высший совет по реформам, после чего включат в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года", — сообщил глава АЗРК Марат Омаров.
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