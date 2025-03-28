  • 28 Марта, 16:55
  • BAIGENEWS

7 футбольных клубов Казахстана хотят выставить на продажу

Сегодня, 16:00
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pixabay.com Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: pixabay.com

7 футбольных клубов Казахстана предложил передать в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ФК должны зарабатывать сами, а не полагаться только на госбюджет.

В агентстве по защите и развитию конкуренции составили список объектов квазигоссектора, которые предлагают передать в частные руки. Туда вошли и 7 футбольных клубов ­– "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", КГП "Шахтер", "Каспий" и АО "Шахтер".

Общий список состоит из 461 объекта:

  • Топливно-энергетический комплекс – 200;
  • Промышленность и индустрия – 20;
  • Агропромышленный комплекс – 147;
  • СМИ, транспорт и связь – 14;
  • Социальная сфера – 76;
  • Финансовые рынки – 4.
  • Образование – 8.

"Сформированный пул предприятий направят в Высший совет по реформам, после чего включат в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года", — сообщил глава АЗРК Марат Омаров.

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