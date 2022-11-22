7 человек погибли в ДТП в Актюбинской области

7 человек погибли в ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

22 ноября на автодороге "Актобе–Астрахань" в районе поселка Елек Мугалжарского района водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя.

Lada от столкновения выехала на встречку и столкнулась с Kia Sorrento. В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и 6 пассажиров погибли на месте происшествия. 4 пассажира автомашины Kia получили телесные повреждения.