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BaigeNews.kz Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11
186
Фото: BaigeNews.kz

7 450 395 казахстанцев проголосовали на выборах

О явке избирателей по состоянию на 16:00 рассказала Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 62,34 % от общего количества граждан, включенных в списки.


В том числе:
1.  по области Абай – 73,57 %
2.  по Акмолинской области – 71,38 %
3.  по Актюбинской области – 68,81 %
4.  по Алматинской области – 55,11%
5.  по Атырауской области – 60,87 %
6.  по Западно-Казахстанской области – 54,62 %
7.  по Жамбылской области – 68,74 %
8.  по области Жетісу – 68,88 %
9.  по Карагандинской области – 71,89 %
10.  по Костанайской области – 71,38 %
11.  по Кызылординской области – 72,88 %
12.  по Мангистауской области – 59,61 %
13.  по Павлодарской области – 72,73 %
14.  по Северо-Казахстанской области – 72,21 %
15.  по Туркестанский области – 80,09 %
16.  по области Ұлытау – 72,75 %
17.  по Восточно-Казахстанской области – 68,42 %
18.  по г. Астана – 44,39 %
19.  по г. Алматы – 26,19 %
20.  по г. Шымкент – 56,28 %

По голосованию за рубежом в 16:00 по времени Астаны начато голосование в Бразилии. Из 68 зарубежных избирательных участков голосование идёт уже в 64-х. Участки в США и Канаде откроются позже с учётом разницы во времени. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 16:11
186
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