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7-20-25: казахстанцы получили займы более чем на триллион тенге

Сегодня, 20:27
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27
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Фото: baigenews.kz

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 74 620 займов на сумму 1,023 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.  

В Астане выдано 27 122 займа на 429,8 миллиарда тенге, Алматы - 15 221 заём на 238,2 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 517 займов на 69,3 миллиарда тенге.

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