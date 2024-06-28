7-20-25: казахстанцы получили займы более чем на триллион тенге

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 74 620 займов на сумму 1,023 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 27 122 займа на 429,8 миллиарда тенге, Алматы - 15 221 заём на 238,2 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 517 займов на 69,3 миллиарда тенге.