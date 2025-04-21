690 тысяч тенге недостаточно: сотрудники "Астана-Зеленстрой" вышли на забастовку
Водители вышли на несанкционированный сбор с требованием повышения зарплаты.
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Сегодня, 21 апреля 2025 года в 8:00 утра, прошёл несанкционированный сбор водителей компании "Астана-Зеленстрой", на котором были озвучены требования о повышении заработной платы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в администрации предприятия, средняя зарплата водителей и механизаторов за 2024 год составила 690 746 тенге с учётом всех выплат. Кроме того, за период 2024–2025 годов сотрудникам было выдано 15 премий.
В зимний период — с середины ноября по середину марта, несмотря на сезонность и сокращение объёмов работ, зарплата выплачивалась своевременно и в полном объёме за счёт собственных средств предприятия. Также предусмотрено пособие на оздоровление в размере месячного оклада для сотрудников со стажем от одного года.
С собравшимися работниками были проведены разъяснительные беседы со стороны руководства. О дальнейших решениях по вопросу заработной платы пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что трудоустроенные по программе "Молодёжная практика" не получали зарплату в Кызылординской области.
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