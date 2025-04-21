Сегодня, 21 апреля 2025 года в 8:00 утра, прошёл несанкционированный сбор водителей компании "Астана-Зеленстрой", на котором были озвучены требования о повышении заработной платы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в администрации предприятия, средняя зарплата водителей и механизаторов за 2024 год составила 690 746 тенге с учётом всех выплат. Кроме того, за период 2024–2025 годов сотрудникам было выдано 15 премий.

В зимний период — с середины ноября по середину марта, несмотря на сезонность и сокращение объёмов работ, зарплата выплачивалась своевременно и в полном объёме за счёт собственных средств предприятия. Также предусмотрено пособие на оздоровление в размере месячного оклада для сотрудников со стажем от одного года.

С собравшимися работниками были проведены разъяснительные беседы со стороны руководства. О дальнейших решениях по вопросу заработной платы пока не сообщается.

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