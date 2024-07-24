6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана

С начала года по стране введено в эксплуатацию 40 новых проектов на 570 млрд тенге, создано 6,9 тыс. постоянных рабочих мест, передаёт BaigeNews. До конца 2024 года планируется ввод порядка 180 проектов на сумму около 1,4 трлн тенге с созданием около 17,4 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе по следующим проектам:



Ферросплавный завод на 800 рабочих мест в Павлодарской области, объем инвестиций составляет 92,4 млрд тенге, проектная мощность в натуральном выражении 240 тыс. тонн ферросилиция в год;



Завод по производству компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем на 360 рабочих мест в Костанайской области, объем инвестиций 78,2 млрд тенге, проектная мощность в натуральном выражении 45 тыс. тонн в год;



Промышленное освоение месторождения вольфрамовых руд "Богуты" в Алматинской области, объем инвестиций 135 млрд тенге, 350 рабочих мест, добыча и переработка по 3,3 млн тонн руды в год, получение 10 тыс. тонн концентрата в год, 65% концентрата WO3;



Завод по производству теплоизоляционных материалов на 220 рабочих мест в Алматинской области, объем инвестиций 43,9 млрд тенге, производительность – 1,4 млн куб. м в год каменной ваты и 400 тыс. куб. м в год полимерной изоляции;



Завод по производству пружин для подвижного железнодорожного состава, объем инвестиций 1,1 млрд тенге, с созданием 51 рабочего места, проектная мощность в натуральном выражении – 298,5 тыс. штук в год.



При выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около 1,8 трлн тенге, в том числе на экспорт – 0,4 трлн тенге, импортозамещение – 1,4 трлн тенге.