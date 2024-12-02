69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
Сотрудники МЧС вовремя прибыли на вызов.
Сегодня, 22:28
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Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
64Фото: МЧС РК
Выпрыгнуть из окна хотела пожилая жительница Усть-Каменогорска. Очевидцы вызвали МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"На пульт 112 поступило сообщение о том, что на улице аль-Фараби женщина 1955 года рождения хочет выпрыгнуть из окна. На место незамедлительно прибыли спасатели, психолог Дина Токтарханова и сотрудники скорой. С жительницей, психолог нашла контакт, выслушала, оказала поддержу и тем самым предотвратила экстренную ситуацию", - сообщили в МЧС.
Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников экстренных служб спасена жизнь.
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