  • 2 Декабря, 22:49
  • BAIGENEWS

69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске

Сотрудники МЧС вовремя прибыли на вызов.

Сегодня, 22:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: МЧС РК

Выпрыгнуть из окна хотела пожилая жительница Усть-Каменогорска. Очевидцы вызвали МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что на улице аль-Фараби женщина 1955 года рождения хочет выпрыгнуть из окна. На место незамедлительно прибыли спасатели, психолог Дина Токтарханова и сотрудники скорой. С жительницей, психолог нашла контакт, выслушала, оказала поддержу и тем самым предотвратила экстренную ситуацию", - сообщили в МЧС. 

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников экстренных служб спасена жизнь.

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