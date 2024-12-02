69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске

Выпрыгнуть из окна хотела пожилая жительница Усть-Каменогорска. Очевидцы вызвали МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что на улице аль-Фараби женщина 1955 года рождения хочет выпрыгнуть из окна. На место незамедлительно прибыли спасатели, психолог Дина Токтарханова и сотрудники скорой. С жительницей, психолог нашла контакт, выслушала, оказала поддержу и тем самым предотвратила экстренную ситуацию", - сообщили в МЧС.