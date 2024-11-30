69-летняя студентка из Турции приехала в Туркестан изучать казахский язык

69-летняя Кадрие Ишыклы пересекла границу и приехала из Турции учиться в Туркестан, чтобы выучить казахский язык и познакомиться с местной культурой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Кадрие Ишыклы – гражданка Турции, жительница города Стамбул, мать троих детей. Сейчас она слушательница Подготовительного центра университета имени Ахмета Ясави. Кадрие стала самой возрастной студенткой в истории университета и является примером для молодежи.

По словам Кадрие Ишыклы, ее интерес к странам, культуре и традициям тюркских народов побудил приехать учиться в Туркестане. Несмотря на то, что она находится в Казахстане всего полтора месяца, она уже достигла уровня, позволяющего понимать казахский язык.

"Сейчас изучаю казахский язык. Мне нравится знакомиться с культурой тюркских стран. Здесь я хочу выучить казахский язык, познакомиться с культурой, а затем побывать в других братских странах", — говорит она.

Ранее Кадрие Ишыклы получила высшее образование в Турции по специальности "Туризм" и посетила около 20 стран мира. Теперь ее цель – познакомиться с Центральной Азии. Поэтому она намерена и в университете Ахмеда Ясави продолжить обучение по специальности "Туризм".

Следует отметить, что в Подготовительном центре, где учится Кадрие Ишиклы, обучаются студенты из тюркского мира, получившие внутренний грант (квоту) университета. В течение двух семестров они изучают казахский, турецкий, русский и английский языки. В этом учебном году преподаватели центра обучают более 200 студентов. Обучающиеся, успешно завершившие обучение в Подготовительном центре, продолжат обучение в университете по выбранной им специальности.

Коллектив Подготовительного центра признался, что были удивлены и растеряны, когда впервые узнали о поступлении столь возрастной студентки. Однако, приехав в Казахстан, Кадрие Ишыклы быстро нашла общий язык со всеми и легко адаптировалась в новой среде. Преподаватели центра отмечают ее открытость к знаниям и высокий интерес к казахскому языку.

Своим смелым решением Кадрие Ишыклы вдохновила молодёжь, доказав, что учиться никогда не поздно. Она тесно общается со своими сокурсниками, относится к ним с заботой, как к собственным детям. Ее жизненная позиция и особый энтузиазм к знаниям – пример для современной молодежи.

Отметим, университет Ахмета Ясави, расположенный в сакральном городе Туркестан, считается образовательным центром для молодежи тюркского мира. Ежегодно сюда приезжают и обучаются представители тюркоязычных стран и национальностей из четырех контингентов мира. В настоящее время в вузе обучаются около 10 тысяч студентов из 17 стран и около 30 национальностей тюркского мира.