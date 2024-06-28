68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Более чем две трети казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении. Такие данные приводит Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz.

КИСИ в период с 11 мая по 22 июня т.г. провел социологический опрос. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

По данным исследования, социально-экономическое положение казахстанцев имеет тенденцию к улучшению, так при ответе на вопрос "Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?" треть респондентов (31,1%) считает, что материальное положение его и его семьи скорее улучшилось, треть (31,6%) – что оно не изменилось, осталось прежним. Явный рост собственного благосостояния отметило 27,1% опрошенных. И только 8,6% респондентов посчитало, что их материальное положение в той или иной степени ухудшилось.

“Судя по всему, повышение размера минимальной заработной платы с 60 тысяч тенге до 70 тысяч тенге, повышение средней зарплаты у врачей на 30% и среднего медицинского персонала на 20%, увеличение всех размеров пенсий и пособий – 4,4 миллиона получателей, повышение стипендии учащимся вузов, магистрантам и докторантам, изменения в подходах микрокредитования, новые подходы к регулированию бизнеса и другие меры, предпринимаемые государством, улучшили материальные условия жизни казахстанцев”, - отмечают аналитики.

Повышение государственных расходов в 2023 и 2024 годах на развитие здравоохранения и образования, строительства жилья и ремонта дорог стали основанием сегодняшней удовлетворенности жизнью граждан. Этим объясняется довольно высокий уровень социального оптимизма казахстанцев.

“Так, согласно опросу общественного мнения, 68,3% граждан выражают надежду на лучшее будущее. В эту долю входят 37,6% тех, кто ожидает значительных улучшений, и 30,7% респондентов, рассчитывающих на несколько лучшие условия жизни. В этом случае принято ссылаться на менталитет казахстанцев, но социологические объяснения социального оптимизма кроются прежде всего и в основном в доступности граждан страны к качественному образованию, здравоохранению, средствам связи и жилью. Высокая динамика всесторонней модернизации страны имеет достаточно высокую общественную поддержку – по данным проведенного опроса общественного мнения 68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении”, - указано в исследовании.

В целом, результаты опроса общественного мнения указывают на позитивные изменения материального положения населения и высокий социального оптимизма граждан страны.