Подозреваемые в краже денег из банковского терминала задержаны в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошёл технический сбой и подозреваемые воспользовались этим.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведётся досудебное расследование.