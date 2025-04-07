680 тысяч тенге похитили из банкомата в Уральске
Деньги принадлежали 53-летней горожанке.
Сегодня, 04:53
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Сегодня, 04:53Сегодня, 04:53
136Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Подозреваемые в краже денег из банковского терминала задержаны в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошёл технический сбой и подозреваемые воспользовались этим.
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.
По данному факту ведётся досудебное расследование.
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