  • 7 Апреля, 06:24
  • BAIGENEWS

680 тысяч тенге похитили из банкомата в Уральске

Деньги принадлежали 53-летней горожанке.

Сегодня, 04:53
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:53
Сегодня, 04:53
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Подозреваемые в краже денег из банковского терминала задержаны в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошёл технический сбой и подозреваемые воспользовались этим.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведётся досудебное расследование.

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