68 случаев подозрения на рак выявили за три дня в Казахстане

В Дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого, консультации врачей получили 2 897 пациентов в регионах республики, передаёт BaigeNews.

Наибольшую активность проявили жители Восточно-Казахстанской области, где проверить легкие пришли 1209 человек. На втором месте — жители Акмолинской области, в онкоцентр обратились 389 человек; на третьем — Кызылординская область, где консультативная помощь оказана 373 жителям.

Из числа всех обследованных у 68 выявили подозрение на рак, у 83 — обнаружены предраковые состояния. Для окончательного подтверждения или исключения диагноза пациенты будут направлены на дальнейшую, более углубленную диагностику.

Также в ходе консультаций обнаружено 712 других заболеваний. Всего было проведено 836 различных исследований и анализов (КТ, УЗИ, биопсия и другие).

"Рак легких является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление", - отметили в Минздраве.

Напомним, Дни открытых дверей прошли с 1 по 3 августа в государственных онкологических организациях Казахстана. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком легких.