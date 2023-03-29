68 казахстанцев обманул обещавший работу в Европе астанчанин

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Мужчине вынесли приговор.

В суде №2 Сарыаркинского района Астаны огласили приговор мужчине, обещавшему казахстанцам трудоустройство за рубежом и высокие зарплаты, передаёт BaigeNews.kz.

Дело в отношении Ш. возбудили по факту мошенничества, совершенного неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 190 УК РК).

Следствие установило, что Ш. зарегистрировался в органах юстиции в качестве директора и учредителя ИП и ТОО. Затем в соцсетях разместил объявления об оказании помощи в трудоустройстве в странах Европы с высоким заработком.

"Ш. совершил неоднократное хищение денежных средств 68 потерпевших. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, копиями фискальных чеков, квитанциями, договорами об оказании визовых услуг, трудовыми договорами, заявлениями на перевод денежных средств, актами приёма-передачи, скриншотами переписок, гарантийными письмами и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Мужчину признали виновным и осудили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Судом разрешены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.