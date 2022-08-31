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  • 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек
скриншот из видео Сегодня, 00:06
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Фото: скриншот из видео

67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек

В Павлодаре начали работы по покраске фасадов многоэтажных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно Закону Республики Казахстан "О жилищных отношений" местные исполнительные органы вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту.

Как сообщает акимат, покраску домов начали с улицы Катаева. Всего же покрасить и обновить фасады планируют на 11 домах по ул. Торайгырова, 59; ул. Ак. Сатпаева, 11; 17, 19; 21/1; 57; 73; ул. Лермонтова,100; ул. Катаева, 19; 21; 79; 81. Данные дома находятся вдоль магистральных улиц города и выбраны с учетом неэстетичного вида их фасадов.

"На сегодняшний день определены подрядчики на работы по 10 запланированным домам. Стоимость работ по итогам конкурсов составила 67,4 млн. тенге. По одному дому итоги конкурса ещё не подведены", - говорится в сообщении городской администрации.

Покраску фасадов жилых домов в городе планируется завершить до конца сентября 2022 года.

 
 
 
 
 
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Публикация от Павлодар қаласының әкімдігі (@akimat.pavlodar)

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#Павлодар #дом #акимат #Бюджет
Сегодня, 00:06
102
Журналист

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