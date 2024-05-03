67% залогов недвижимости регистрируют онлайн в Казахстане

Казахстанцы предпочитают регистрировать обременения на недвижимость онлайн. По сравнению с предыдущим годом количество совершаемых сделок с помощью технологии Blockchain увеличилось в 2,5 раза, передаёт BaigeNews.kz.

За первый квартал 2024 года совершено порядка 25 тысяч операций.

Зарегистрировать залог (перезалог) и его прекращение сегодня можно в онлайн режиме через банки второго уровня. Услуга наиболее популярна в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областях.

Госкорпорацией "Правительство для граждан" реализована возможность регистрации уступки прав требования по договору займа и изменений обременений в результате изменения условий договора. Также стала доступна регистрация залога с нежилыми помещениями.

Технология Blockchain упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимого имущества в части онлайн оформления кредитов, снижает издержки и сокращает сроки рассмотрения заявок. Blockchain сократил время оформления квартиры с трёх дней до одного часа.