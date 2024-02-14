67 тысяч мест появились в дошкольных учреждениях в Казахстане в 2023 году
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В Казахстане по итогам 2023 года в дошкольных образовательных учреждениях открыто 67 тысяч новых мест, теперь местами обеспечены 91% детей от двух до шести лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр просвещения Гани Бейсембаев на расширенном заседании Коллегии министерств просвещения, науки и образования сообщил, что в прошлом году предусмотренный бюджет на образование увеличился в 1,4 раза и составил пять триллионов тенге.
Он заявил, что министерство ведёт комплексную работу по развитию инфраструктуры: введено 165 новых школ на 137 тысяч мест. Их появление решило проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ.
Кроме того, по словам главы Минпросвещения, капитальный ремонт провели в 230 школах, модернизированы 2100 школ.
"В целях качественной и своевременной реализации национального проекта "Комфортная школа" министерством разработана вся необходимая нормативно правовая база, предусматривающая создание эргономичный, безопасной среды в школах. Данный вопрос на постоянном контроле и координации министерства", - отметил министр.
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