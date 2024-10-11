67 куланов переселены из нацпарка "Алтын-Эмель" в резерваты "Иле-Балхаш" и "Алтын дала"

В Казахстане проведены работы по переселению 67 куланов из национального парка "Алтын-Эмель" в резерваты "Иле-Балхаш" и "Алтын дала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

43 кулана перевезены в резерват "Иле-Балхаш", еще 24 особи прибыли в резерват "Алтын дала".

"При этом впервые был апробирован новый метод длительной наземной перевозки куланов, животные пробыли в пути 50 часов и преодолели 2139 километров", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Минэкологии, в дикой природе Казахстана куланы вымерли в 1930-х годах "в результате чрезмерной охоты и конкуренции за пастбища с домашним скотом". Для восстановления популяции животных был реализован многолетний проект реинтродукции, в результате которого сейчас в стране имеются две многочисленные группировки: в заповеднике "Барсакельмес" и в национальном парке "Алтын-Эмель".

Численность куланов в "Алтын-Эмель" составляет 3965 особей и в настоящее время представляет собой самую многочисленную дикую группировку кулана в Казахстане.