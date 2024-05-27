67 корпе длиной 155 метров сшили в Актобе пострадавшим от паводка

В день рождения Актобе на площади перед парком имени Первого президента устроили этно-фестиваль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В ходе этно-фестиваля состоялось корпе-пати.

46 актюбинских мастериц сшили 67 лоскутных одеял, длина которых составила 155 метров. Все корпе передадут пострадавшим от паводка.

"Мне 75 лет, я – учитель, многодетная мама, сейчас на пенсии, есть внуки и правнуки. Шить корпе научила мама, отец был мастером по изготовлению камчи. В 2019 году в Актобе приезжала этнограф, дизайнер Ырза Турсынзада, она устроила мастер-класс 300 актюбинским женщинам. Тогда мы, мастерицы, и познакомились между собой. С тех пор общаемся, делимся знаниями. Посоветовавшись между собой, мы решили на день рождения Актобе подарить корпе длиной в 155 метров – столько лет исполняется нашему городу. Получилось 67 одеял. Шьём мы на дому для себя, учим этому дочерей и снох", – рассказала Лена Альниязова.

В акции приняли участие 45 мастериц. 67 лоскутных одеял выполнены в красно-белых оттенках. В центре корпе сшитые из лоскутов тюльпаны – символ Актобе. На изготовление одеял ушла неделя.