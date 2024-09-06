6639 интернет-казино и сайтов с нелегальной деятельностью заблокированы в Казахстане
Сегодня, 00:29
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Сегодня, 00:29Сегодня, 00:29
126Фото: pixabay.com
В Казахстане правоохранительные органы выявили 11417 интернет-ресурсов с признаками нелегальной деятельности, в их числе незаконные интернет-казино и букмекерские конторы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.
"Из них 6639 ресурсов были заблокированы,1237 находятся в процессе обработки", - сообщили в министерстве.
Еще 227 ресурсов заблокированы Государственной технической службой.
В текущем году составлено 103 административных протоколов на организаторов нелегальных лотерей. 48 человек уже привлечены судом к ответственности, рассмотрение остальных дел продолжается.
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