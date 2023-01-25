66 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане

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За сутки, 23 января, в Казахстане зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 1 750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 117 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ — два пациента.