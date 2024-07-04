66-летнего туриста спасли в Туркестанской области
Сегодня, 22:33
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Сегодня, 22:33Сегодня, 22:33
60Фото: МЧС РК
В Туркестанской области помощь спасателей потребовалась пожилому мужчине, забравшемуся в горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно он уже не смог, на помощь ему направили сотрудников оперативно-спасательного отряда", - сообщили в ведомстве.
Мужчину благополучно спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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