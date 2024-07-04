  • 4 Июля, 22:50
  • BAIGENEWS

66-летнего туриста спасли в Туркестанской области

Сегодня, 22:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:33
Сегодня, 22:33
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области помощь спасателей потребовалась пожилому мужчине, забравшемуся в горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно он уже не смог, на помощь ему направили сотрудников оперативно-спасательного отряда", - сообщили в ведомстве.  

Мужчину благополучно спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи. 

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