66-летнего туриста спасли в Туркестанской области

В Туркестанской области помощь спасателей потребовалась пожилому мужчине, забравшемуся в горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"66-летний турист решил покорить пик Казыгурт, совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно он уже не смог, на помощь ему направили сотрудников оперативно-спасательного отряда", - сообщили в ведомстве.

Мужчину благополучно спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.