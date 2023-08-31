655 объектов первичной медпомощи построят до конца 2024 года
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В рамках Нацпроекта в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
По информации правительства, в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.
На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.
Кроме того, в 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.
"В части кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 000 медсестер, 10 000 фельдшеров, 957 акушеров и 7 000 врачей общей практики.
С целью обеспечения многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 ед. медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования – от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких", - сообщили в правительстве.
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