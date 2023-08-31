655 объектов первичной медпомощи построят до конца 2024 года

В рамках Нацпроекта в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации правительства, в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.

На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.

Кроме того, в 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.