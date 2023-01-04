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65 участков дорог закрыты в Казахстане Сегодня, 16:25
184
Сегодня, 16:25
184

65 участков дорог закрыты в Казахстане

65 участков дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Обновлённые к этому часу данные сообщили в пресс-службе МЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) закрыты 65 участков автодорог, из них 35 республиканского и 30 областного значения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 1-3 января в ДТП на дорогах Казахстана пострадали 116 человек, девять погибли.

 

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#МЧС РК #непогода #трассы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:25
184
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