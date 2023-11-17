6,5 тысяч родителей переплачивали за питание в детсадах Улытауской области

Прокуратурой области Улытау выявлены факты завышения стоимости питания в детских садах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау.

"Прокурорами установлено, что в 2023 году акиматом области Ұлытау утвержден необоснованно завышенный размер родительской платы в детских садах городов Жезказган, Сатпаев и Жанааркинского района

При установлении размера родительской платы (на одного ребенка за питание в месяц) акиматом в расчет взяты розничные цены на продукты питания, тогда как их оптовая стоимость в среднем составляла на 15-20% дешевле", - говорится в сообщении.