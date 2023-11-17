  • 17 Ноября, 10:42
  • BAIGENEWS

6,5 тысяч родителей переплачивали за питание в детсадах Улытауской области

Сегодня, 09:35
АВТОР
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simbads.ru Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: simbads.ru

Прокуратурой области Улытау выявлены факты завышения стоимости питания в детских садах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау.

"Прокурорами установлено, что в 2023 году акиматом области Ұлытау утвержден необоснованно завышенный размер родительской платы в детских садах городов Жезказган, Сатпаев и Жанааркинского района

При установлении размера родительской платы (на одного ребенка за питание в месяц) акиматом в расчет взяты розничные цены на продукты питания, тогда как их оптовая стоимость в среднем составляла на 15-20% дешевле", - говорится в сообщении.

Нарушенные права 6,5 тыс. родителей восстановлены, размер родительской платы снижен на 1 тыс. тенге. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

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