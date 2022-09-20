65 тысяч долларов выплатят борцу из Казахстана, получившему олимпийскую медаль спустя 10 лет

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с призером Олимпийских игр Даулетом Шабанбаем. Он поздравил казахстанского борца с бронзовой олимпийской медалью "Лондон-2012", полученной после того, как двух других спортсменов исключили из списка призёров за употребление допинга, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю всех казахстанцев с бронзовой медалью Олимпийских игр. Наш спортсмен стал призёром, получил медаль спустя 10 лет, и это весьма значимое событие. Всё по справедливости и благодаря профессионализму нашего батыра", – написал на странице в Facebook Даурен Абаев.

Он сообщил о том, что принято решение о выплате государственного вознаграждения Даулету Шабанбаю в размере 65 тысяч долларов. Ранее борец уже получил 10 тысяч долларов.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение исключить борцов из Узбекистана и Грузии Артура Таймазова и Давида Модзманашвили из списка призёров Олимпийских игр 2012 года за употребление допинга. В результате перераспределения наград казахстанцу досталась "бронза".