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  • 65 тысяч долларов выплатят борцу из Казахстана, получившему олимпийскую медаль спустя 10 лет
65 тысяч долларов выплатят борцу из Казахстана, получившему олимпийскую медаль спустя 10 лет Сегодня, 22:53
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65 тысяч долларов выплатят борцу из Казахстана, получившему олимпийскую медаль спустя 10 лет

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с призером Олимпийских игр Даулетом Шабанбаем. Он поздравил казахстанского борца с бронзовой олимпийской медалью "Лондон-2012", полученной после того, как двух других спортсменов исключили из списка призёров за употребление допинга, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю всех казахстанцев с бронзовой медалью Олимпийских игр. Наш спортсмен стал призёром, получил медаль спустя 10 лет, и это весьма значимое событие. Всё по справедливости и благодаря профессионализму нашего батыра", – написал на странице в Facebook Даурен Абаев.

Он сообщил о том, что принято решение о выплате государственного вознаграждения Даулету Шабанбаю в размере 65 тысяч долларов. Ранее борец уже получил 10 тысяч долларов.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение исключить борцов из Узбекистана и Грузии Артура Таймазова и Давида Модзманашвили из списка призёров Олимпийских игр 2012 года за употребление допинга. В результате перераспределения наград казахстанцу досталась "бронза".

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#спорт #борьба #олимпиада
Сегодня, 22:53
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